Receita da Etihad Airways chega a US$ 5,5 bilhões em 2023

ABU DHABI, 6 de março de 2024 (WAM) -- A Etihad Airways anunciou seus resultados financeiros para todo o ano de 2023, relatando uma receita total de AED20,3 bilhões (US$ 5,5 bilhões) para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2023. A receita total da empresa no ano anterior tinha sido AED18,3 bilhões (US$ 5,0 bilhões).

A companhia aérea registrou um resultado operacional de AED 1,4 bilhão (US$ 394 milhões), impulsionado pelo crescimento anual de AED 4 bilhões (US$ 1,1 bilhão) na receita de passageiros, enquanto reduziu o custo unitário, excluindo o combustível, em 7%, marcando uma melhoria significativa na lucratividade do negócio de passageiros.

A companhia aérea transportou 14 milhões de passageiros no ano passado, um aumento de cerca de 40% em relação ao ano anterior, destacando a contínua e robusta demanda por viagens em sua crescente rede, com uma taxa de ocupação geral de 86%, em comparação com 82% em 2022.