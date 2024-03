Emirados Árabes Unidos e Grécia discutem relações econômicas no âmbito da Parceria Estratégica Abrangente

Em uma reunião com o primeiro-ministro grego, o Dr. Al Jaber transmitiu as saudações e o interesse da liderança dos Emirados em reforçar ainda mais as relações estratégicas, especialmente em setores mutuamente benéficos. E enfatizou a promoção de investimentos sustentáveis e a cooperação econômica.

Por sua vez, o primeiro-ministro grego elogiou o sucesso dos EAU como anfitriões da COP28, enaltecendo o resultado inovador, o "Consenso dos Emirados Árabes Unidos", que apresentou um acordo histórico e sem precedentes com todas as nações participantes, estabelecendo metas ambiciosas para apoiar os esforços de ação climática para alcançar uma transição lógica, prática e justa no setor de energia. O lado grego também elogiou as conquistas da COP28 no âmbito da Agenda de Ação, incluindo o lançamento de 11 compromissos e declarações e a mobilização de mais de USD 85 bilhões para financiar a ação climática global.

Os dois lados discutiram meios de promover a cooperação dentro da Parceria Estratégica Abrangente Emirados Árabes Unidos-Grécia, que foi assinada durante a visita do primeiro-ministro grego aos Emirados em novembro de 2020. Essa parceria inclui várias áreas de cooperação, como cooperação política, desenvolvimento humanitário internacional, comércio, investimento, turismo, cultura, energia, serviços digitais, inteligência artificial, alimentos, agricultura, defesa, infraestrutura e logística.

E também analisaram os últimos desenvolvimentos do fundo de investimento conjunto de € 4 bilhões (USD 4,2 bilhões) lançado em maio de 2022, na presença do presidente emirático, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, e do primeiro-ministro grego. Desde sua criação, o fundo tem desempenhado um papel estratégico no apoio a setores-chave da economia grega e na facilitação de atividades de investimento relevantes.

O comitê diretor conjunto do fundo realizou uma reunião durante a visita para discutir oportunidades de investimento promissoras, com o objetivo de promover parcerias sustentáveis e de longo prazo benéficas para ambos os países.

Os dois lados reiteraram a importância de aprimorar a cooperação nos campos digital, de serviços governamentais e de inteligência artificial, explorando as oportunidades disponíveis para apoiar a colaboração efetiva entre instituições governamentais e privadas nos dois países.