Transações imobiliárias em Sharjah atingem cerca de US$ 840 milhões em fevereiro

O número total de transações realizadas em fevereiro chegou a 4.458 transações. As vendas chegaram a 1.048, representando 23,5% do número total. As transações hipotecárias foram 355, sendo 8% do total, com um valor de AED 581,4 milhões. As demais transações totalizaram 3.055, o que representou 68,5%.

As transações de vendas ocorreram em 101 áreas distribuídas em várias cidades e regiões de Sharjah, com uma área total de 8,7 milhões de pés quadrados. Essas propriedades incluíam terrenos residenciais, comerciais, industriais e agrícolas. Quanto ao tipo de imóvel negociado, foram 413 terrenos, 328 unidades em torres e 307 negócios de terrenos embutidos.

A área "Muwailih Commercial" continua a liderar a lista com o maior número de transações de vendas em Sharjah, registrando 213, seguida por "Rawdat Al-Qart", com 138, e pelas áreas "Al-Mazairah" e "Al-Khan", com 77 transações cada.

Em termos de volume de negócios, a área "Muwailih Commercial" também liderou a lista, com AED 382 milhões, seguida por "Um Fanain", com AED 109,5 milhões, a área "Al-Khan", com AED 84,2 milhões, "Al-Sajaa Industrial", com AED 83,3 milhões.

Na Região Central, os negócios se concentraram principalmente em "Al-Madina Al-Qasimia", com oito transações, enquanto a área mais alta em termos de volume de negociação foi "Blida", que registrou AED 13,4 milhões.

Quanto à cidade de Khor Fakkan, a área de "Al-Bardi 4" encabeçou a lista com 11 transações, que também foram as mais altas em termos de volume de negociação na cidade, atingindo AED 6,9 milhões.