Centro de Multi Commodities de Dubai registra mais de 2.600 novas empresas em 2023

A Bolsa de Diamantes de Dubai (DDE) é a maior bolsa de diamantes do mundo e tem desempenhado um papel fundamental no posicionamento atual dos Emirados Árabes Unidos como o maior centro de comércio de diamantes brutos do mundo. Em 2023, a DDE continuou a facilitar o comércio de diamantes e pedras preciosas de Dubai, realizando um total de 70 licitações. O DMCC também realizou o primeiro Simpósio de Diamantes Cultivados em Laboratório, destacando o enorme potencial das aplicações de alta tecnologia. Além disso, os Emirados assumiram seu papel de presidente do Processo Kimberley em 2024, com Ahmed Bin Sulayem, do DMCC, representando o país.

A 11ª edição da Conferência de Metais Preciosos de Dubai do DMCC reuniu centenas de líderes globais de metais preciosos para continuar a conversa sobre muitos desafios enfrentados pelo setor, incluindo a crescente importância das considerações ESG e das tecnologias digitais. A Bolsa de Ouro e Mercadorias de Dubai (DGCX) do DMCC registrou um total de USD 115,3 bilhões (AED 423,5 bilhões) em contratos negociados durante o ano.

O Centro de Café do DMCC processou 7.330 toneladas métricas de café em 2023. E continuou a facilitar o comércio para os principais mercados da América Central e do Sul, Ásia e África. Enquanto isso, o Centro de Chá do DMCC processou 32 mil toneladas métricas de chá em 2023, apoiando o status dos Emirados Árabes Unidos como um dos maiores reexportadores de chá do mundo. O DMCC também sediou a oitava edição do Fórum Global do Chá de Dubai, reunindo as partes interessadas do setor para discutir as principais tendências, desafios e tecnologias.

O DMCC Fluxo de Comércio, um registro totalmente digital para a posse e propriedade de mercadorias armazenadas em instalações baseadas nos Emirados Árabes Unidos, registrou um valor total de USD 522 bilhões (AED 1,92 trilhão), um aumento de 17% em relação a 2022.

Uptown Tower e JLT promovem a comunidade

A oferta imobiliária do DMCC cresceu substancialmente com a abertura de sua nova sede na Uptown Tower, uma torre de 81 andares com um hotel urbano de luxo, residências de marca e 22 andares de espaço para escritórios de alto padrão. A Uptown Tower representa o início do distrito Uptown Dubai do DMCC, que redefinirá os desenvolvimentos de uso misto na região e ajudará a facilitar o crescimento acelerado de Dubai.