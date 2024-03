Escola de Programação de Abu Dhabi capacita comunidades globais

Os alunos que concluírem o Common Core da escola, quatro módulos adicionais e um estágio de seis meses estão qualificados para receber um diploma em desenvolvimento de software reconhecido pelo National Qualification Centre (NQC).

A escola espera 140 formandos até o final do ano, com colocações em várias empresas em andamento. "Alguns deles estão saindo e encontrando seus empregos", declarou Habig.

As parcerias com líderes do setor e entidades governamentais, como a Empresa de Investimento Mubadala, o Departamento de Energia de Abu Dhabi (DoE), o Departamento de Capacitação do Governo, a Microsoft e a BEACON RED, garantem que o currículo da Abu Dhabi 42 permaneça alinhado com as demandas do mundo real, explicou.

O alto executivo enfatizou a importância dessas colaborações. "Nada é mais importante para nós do que nossos alunos terem as habilidades necessárias para contribuir com o setor desde o primeiro dia. Cerca de 96% dos alunos que concluíram o núcleo comum conseguiram oportunidades de estágio com líderes do setor", ressaltou.

Projetos de alunos para startups

Reconhecendo o potencial empreendedor de seus alunos, a Abu Dhabi 42 está alimentando um canal de seis projetos liderados por estudantes com ambições de startup, revelou o diretor da escola.