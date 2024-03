Investopia fortalece parceria econômica entre EAU e Coreia em investimentos de risco, empreendedorismo e startups

ABU DHABI, 11 de março de 2024 (WAM) -- O Investopia 2024 registrou a assinatura de dois memorandos de entendimento (MoUs, na sigla em inglês) entre os Emirados Árabes Unidos e a República da Coreia. O primeiro MoU foi assinado pelo Centro de Multi Commodities de Dubai (DMCC) e pelo Instituto Coreano de Desenvolvimento de Startups e Empreendedorismo (KISED), enquanto a segunda parceria é entre o Fundo do Distrito do Futuro de Dubai (DFDF) e a Corporação de Investimento de Risco da Coreia (KVIC).

Os MoUs destacam o papel do Investopia no aprimoramento do diálogo e da conectividade entre instituições e órgãos nacionais e internacionais, criando oportunidades promissoras para as comunidades empresariais. E contribui para o desenvolvimento de novas parcerias que apoiam a mudança para novos setores econômicos e aumenta os horizontes de investimento no setor de capital de risco, pequenas e médias empresas, empreendedorismo, tecnologia financeira, inteligência artificial e economia circular como setores-chave que levam as economias mundiais ao crescimento sustentável.

Os dois acordos foram assinados na presença de Abdullah bin Touq Al Marri, ministro da Economia e presidente do Investopia, e Daehee Lee, vice-ministro do Ministério de Pequenas e Médias Empresas e Startups da Coreia. O primeiro acordo foi assinado por Ahmed Hamza, diretor-executivo da Zona Franca, representando o Centro de Multi Commodities de Dubai, e Ganghun. Lee, vice-presidente do Instituto Coreano de Desenvolvimento de Startups e Empreendedorismo. Abdul Basset Qaid, chefe de financiamento de capital do Fundo do Distrito do Futuro de Dubai, e Hyung-chul Koo, gerente-geral sênior da Corporação de Investimento de Risco da Coreia, assinaram o segundo MoU.