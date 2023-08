China escapou de 'terapia de choque' e pode dar lição ao Brasil, diz professora

Isabella M. Weber: A terapia do choque é um pacote de políticas econômicas criado para que houvesse uma transição de economia planificada do socialismo para a economia de mercado do capitalismo. A ideia é que você deveria liberar todos os preços de uma vez, como um big bang, para que estivessem de acordo com os do mercado global, privatizar as indústrias, liberar o comércio e, finalmente, impor uma austeridade macroeconômica para garantir que essa liberação dos preços não aumentasse a inflação.