Febraban diz não ter qualquer pretensão de acabar com parcelamento no cartão

"A Febraban afirma que não há qualquer pretensão de se acabar com as compras parceladas no cartão de crédito. A entidade participa de grupos multidisciplinares que analisam as causas dos juros praticados e alternativas para um redesenho do rotativo, de um lado, e, de outro, o aprimoramento do mecanismo de parcelamento de compras", diz a entidade, em nota assinada pelo presidente, Isaac Sidney. "Portanto, nenhum dos modelos em discussão pressupõe uma ruptura do produto e de como ele se financia."