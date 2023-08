Mediana das projeções Focus aponta que Selic para de cair em setembro de 2024, em 9%

Os economistas do mercado financeiro projetam que a queda da taxa Selic chegará ao fim ou ao menos terá uma pausa em setembro do ano que vem, com a taxa alcançando 9,00%, mostra a mediana do Sistema de Expectativas de Mercado, base para o Boletim Focus. Até a semana passada, a previsão era de que essa primeira fase de cortes terminaria em novembro, no mesmo patamar.