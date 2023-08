Galípolo: Ata do Copom teve coragem de explicitar debates com posições técnicas e defensáveis

O diretor do Banco Central disse ainda que nunca participou de uma reunião tão bem "brifada" com informações como no ciclo do Copom. "Eu nunca participei de uma reunião tão bem brifada do ponto de vista de quantidade e qualidade de informação quanto no ciclo do Copom, o que mostra a imensa qualidade técnica do Copom. É impressionante a capacidade de entrega do corpo técnico (do BC)", afirmou.