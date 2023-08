Eletrobras cancela 'Eletrobras Day' para empregados após saída inesperada de presidente

"Afirmo a vocês que estamos preparados para enfrentar todos os desafios que temos pela frente. Para isso, temos estratégia, temos processos e, sobretudo, temos um time capaz e compromissado. Contamos com o apoio fundamental dos meus colegas da diretoria e do Conselho de Administração. Contem comigo, assim como sigo contando com cada um de vocês", disse Monteiro na carta.