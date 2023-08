Empresa chinesa de serviço imobiliário atribuí prejuízo inesperado a risco de crédito no setor

A Central China New Life informou nesta terça-feira, 15, que espera um prejuízo líquido

de aproximadamente 200 milhões a 400 milhões de yuans no semestre encerrado em junho de 2023, em números ainda não auditados. A empresa de serviços imobiliários e investimentos atribuí o "prejuízo inesperado" à desaceleração no setor imobiliário da China, que, segundo ela, teria provocado uma crise de liquidez e "aumento no risco de crédito das contas a receber de incorporadoras imobiliárias".

O anúncio ocorre poucos dias depois da incorporadora imobiliária Country Garden informar que interromperia os pagamentos de bônus onshore, após forte prejuízo em seus resultados corporativos.

As turbulências reacendem temores de contágio do setor imobiliário e possíveis impactos para a recuperação da economia chinesa.