Fornecimento de energia foi restabelecido na maior parte dos locais afetados, diz Abradee

A Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee) informou na manhã desta terça-feira, 15, que as distribuidoras impactadas pelo apagão de energia elétrica seguem atuando em regime de contingência para restabelecer o fornecimento nas suas áreas de concessão. De acordo com a entidade, o atendimento já foi normalizado na maior parte das localidades afetadas.

"As reconstituições do sistema têm sido aplicadas de forma segura pelas empresas, sob orientações do ONS (Operador Nacional do Sistema)", disse a Abradee em nota.

Segundo a entidade, a interrupção se deu às 8h31, com a interligação Norte/Sudeste e as causas da ocorrência ainda são apuradas pelo Operador Nacional do Sistema (ONS).

"Houve pelo menos 16 mil megawatts (MW) de interrupção de energia, e até às 10h09, já tinham sido recompostos 7 mil MW de carga, com restabelecimento nas regiões Sul e Sudeste", disse a Abradee.