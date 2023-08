Nos EUA, índice de atividade industrial Empire State cai a -19,0 em agosto

O índice de atividade industrial Empire State, que mede as condições da manufatura no Estado de Nova York, caiu de 1,1 em julho para -19,0 em agosto, segundo pesquisa divulgada nesta terça-feira, 15, pela distrital de Nova York do Federal Reserve (Fed). O resultado veio bem abaixo da previsão de analistas consultados pela FactSet, que previam queda do indicador a -0,6 neste mês. O subíndice de emprego recuou de 4,7 em julho a -1,4 em agosto. O de preços recebidos avançou, de 3,9 em julho a 12,6. Já o de novas encomendas caiu de 3,3 em julho a -19,9 em agosto.