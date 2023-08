Sistema nacional de energia foi restabelecido às 14h30, informa MME

O Ministério de Minas e Energia (MME) informou no período da tarde desta terça-feira, 15, que o sistema nacional de energia foi restabelecido às 14h30 (de Brasília). Segundo a pasta, restam ajustes pontuais a serem realizados pelas distribuidoras em algumas cidades.

Uma ocorrência no período da manhã levou a separação elétrica do Norte e Nordeste das regiões Sul e Sudeste, com abertura das interligações entre essas regiões. Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), pelo menos 16 mil megawatts (MW) de energia foram interrompidos, afetando principalmente as regiões Norte e Nordeste, além de algumas localidades nas outras regiões do País.

"O Ministério de Minas e Energia (MME), em atualização à situação de atendimento elétrico brasileiro, informa que o sistema nacional de energia foi restabelecido, às 14h30, restando ajustes pontuais a serem realizados pelas distribuidoras em algumas cidades", informou a pasta.