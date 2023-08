Inflação segue elevada, atividade se expandindo e desemprego segue baixo, diz Fed em ata

A inflação permaneceu elevada, a atividade econômica continuou se expandindo em ritmo moderado e a taxa de desemprego seguiu baixa, destacaram os membros do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) na reunião de julho de política monetária ao comentarem as condições econômicas dos Estados Unidos. As informações fazem parte da ata do encontro, publicada nesta quarta-feira, 16.

Os dirigentes observaram que condições de crédito mais apertadas para as famílias provavelmente pesariam na atividade, nas contratações e no nível de preços - mas fizeram a ressalva de que a extensão desses efeitos ainda era incerta.

"Sobre esse pano de fundo, o Comitê continuou altamente atento a riscos de inflação", diz trecho da ata.

Os membros também concordaram que o sistema bancário norte-americano continuava resiliente.