ANP marca leilões da oferta permanente de partilha e de concessão para 13 de dezembro

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) prevê para 13 de dezembro a realização das ofertas de áreas de petróleo e gás natural que receberam interesse de investidores. Nesta quinta-feira, 17, a ANP publicou os cronogramas do 4º Ciclo da Oferta Permanente de Concessão (OPC) e o 2º Ciclo da Oferta Permanente de Partilha de Produção (OPP).

Segundo a agência, 82 empresas se inscreveram na Oferta Permanente de Concessão. As áreas oferecidas no leilão serão divulgadas no dia 16 de outubro, mas farão parte a área com acumulação de gás natural de Japiim, no Amazonas, e 955 blocos exploratórios localizados em diversas bacias sedimentares.

As empresas inscritas para a oferta têm até 28 de setembro para enviarem novas declarações de interesse por setores oferecidos no edital, acompanhadas de garantias de oferta.

OPP

Já para o leilão com para áreas do pré-sal foram inscritas 13 empresas aptas a apresentar declarações de interesse sobre os blocos disponibilizados no edital: Ágata, Cruzeiro do Sul, Esmeralda, Jade e Tupinambá, localizados na bacia de Santos; e Turmalina, localizado na bacia de Campos.

Assim como no caso da concessão, as empresas têm até dia 28 de setembro para apresentar declaração de interesse pelas áreas em oferta, acompanhada de garantia de oferta e de documentos de qualificação.

"Para este novo ciclo, houve ajuste no Edital, com a retirada dos blocos adjudicados no ciclo anterior: Água Marinha, Norte de Brava, Sudoeste de Sagitário e Bumerangue, bem como o bloco de Itaimbezinho, cuja Manifestação Conjunta teve a validade expirada", informou a ANP.