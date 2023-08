CreditSights: problemas de liquidez da Zhongrong podem testar estabilidade do mercado da China

Os pagamentos não realizados da empresa chinesa Zhongrong International e seu segundo principal acionista, Zhongzhi Enterprise, não parecem representar um grande risco de contágio por enquanto, diz a CreditSights.

A Zhongrong supostamente deixou de pagar produtos fiduciários em vencimento, disseram os analistas Zerlina Zeng e Karen Wu da CreditSights. A mídia informou que as plataformas de gestão de patrimônio de Zhongzhi também deixaram de pagar aos investidores. Como o valor de mercado da Zhongrong e os fundos afetados são bastante pequenos, com resgates um tanto inflexíveis, o contágio deve ser contido por enquanto. A Zhongzhi é uma empresa importante de gerenciamento de riquezas no país.

Por ora, não é esperada uma onda de resgates nos mercados de ações e títulos onshore, já que apenas uma pequena parte dos ativos subjacentes dos produtos é negociada publicamente. Ainda assim, o sentimento do mercado vai piorar ainda mais, e um possível teste para a estabilidade financeira. Fonte: Dow Jones Newswires.