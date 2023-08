Queda do IGP-10 de agosto perde força e recua 0,13%, diz FGV

O Índice Geral de Preços - 10 (IGP-10) caiu 0,13% em agosto, após a queda de 1,10% em julho, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta quinta-feira, 17. O resultado ficou acima da mediana negativa de 0,28% calculada com base nas estimativas dos analistas do mercado financeiro ouvidos pelo Projeções Broadcast, mas dentro do intervalo das previsões, de queda de 0,72% a 0,11%.