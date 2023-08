Superávit comercial da zona do euro fica em 12,5 bilhões de euros em junho

A zona do euro registrou superávit comercial de 12,5 bilhões de euros em junho, após ajustes sazonais, informou nesta quinta-feira, 17, a Eurostat, agência oficial de estatísticas da União Europeia. Houve ainda revisão do déficit comercial registrado pela zona do euro em maio, de 300 milhões de euros antes informados a 200 milhões de euros. Em relatório, a Eurostat destaca que, no mês de junho, as exportações da zona do euro tiveram queda de 0,5% ante maio. Já as importações recuaram 5,6% na mesma comparação mensal. Na comparação anual, as exportações da região da moeda comum cresceram 0,3% em maio, mas as importações caíram 17,7%.