ANTT reajusta piso do frete rodoviário com aumento de até 4,77%

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) publicou no Diário Oficial da União (DOU) de hoje uma nova tabela do piso mínimo de frete rodoviário com aumento para todos os tipos de operação, com ajustes de 3,38% a 4,77%.

A nova tabela observa o reajuste no preço do Diesel S10 ao consumidor de 9,13%, considerando o preço final nas bombas, uma vez que a Lei nº 14.445/2022 determina que a tabela seja reajustada sempre que ocorrer oscilação no valor do combustível superior a 5%, seja para baixo ou para cima, chamada de "gatilho".

Segundo levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), entre os dias 13 e 19 deste mês, o preço médio do Diesel S10 ao consumidor ficou em R$ 5,50 por litro, resultando no acumulado de 9,13%, desde quando ocorreu o último reajuste na tabela frete.