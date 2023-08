Do ponto de vista prático, divergência no Copom é menor do que pode parecer, diz Galípolo

O período, no entanto, coincidiu com o momento logo após a reunião de agosto do Copom, o que levou parte do mercado a associar a depreciação à decisão do colegiado, disse. "Ao olhar para outras moedas, vimos que esse era um movimento global."

O diretor relembrou que, na ocasião, chegou a fazer uma ironia de que "infelizmente o BC não afeta a taxa de juros longa americana, espero que um dia a gente chegue lá". Ele emendou que está aprendendo que não deve fazer muitas ironias como membro do Banco Central.