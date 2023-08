Nova regra fiscal permite avanço em investimentos, diz ministro dos Transportes

O ministro dos Transportes, Renan Filho, disse que a aprovação final do arcabouço fiscal no Congresso traz alívio para o governo e permite avançar em investimentos previstos no setor de infraestrutura. "Finalmente o Brasil quebrou as amarras do inexequível teto de gastos e tem regras novas", afirmou ao programa Bom Dia, Ministro, da EBC.

Após a divulgação do Novo PAC, o ministro cobrou o parlamento diversas vezes pela aprovação do novo arcabouço, tido como fundamental para o andamento das obras prometidas. "O Brasil vinha desequilibrado pelo teto de gastos. Por um lado era uma regra que não era cumprida e por outra tolhia a capacidade de investimentos", disse em entrevista.

No programa da EBC, Renan Filho respondeu perguntas de rádios locais de todas as regiões do País, focando em abordar obras já anunciadas no PAC.

O ministro também comentou sobre a expectativa para novos leilões e repactuações de concessões rodoviárias.

Sobre ferrovias, voltou a destacar que, embora tenha havido poucos anúncios dentro do Novo PAC, o governo prepara um plano específico para obras no setor ferroviário. "Vamos viver o maior ciclo de planejamento, investimento e execução de obras ferroviárias em muito tempo", disse.