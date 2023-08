BC da Turquia decide elevar taxa básica de juros, de 17,5% a 25%

O Banco Central da Turquia decidiu nesta quinta-feira, 24, elevar sua taxa básica de juros, de recompra em uma semana, de 17,5% a 25%. Em comunicado, o comitê diz que optou por continuar com o processo de aperto monetário, a fim de conter a inflação "o mais rápido possível", ancorar expectativas inflacionárias e controlar a deterioração no comportamento de precificação.

O BC disse que indicadores recentes apontam para uma alta continuada na tendência subjacente da inflação. Houve também fatores como a alta nos preços do petróleo, uma deterioração acima do previsto nas expectativas de inflação e no comportamento para precificação, aponta o comunicado.

Ainda segundo a nota, pode haver mais aperto monetário, se necessário, até que uma "melhora significativa na perspectiva de inflação seja alcançada". O comitê do BC também disse que continuará a fazer decisões sobre aperto quantitativo e aperto no crédito seletivo, a fim de apoiar a postura da política monetária.