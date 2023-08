Woodside evita greve em disputa trabalhista na Austrália, em alívio para mercado de gás global

A Woodside Energy chegou a um acordo preliminar com trabalhadores insatisfeitos em algumas de suas instalações de gás natural na Austrália. O fato pode evitar uma greve que ameaçava a oferta de gás global e levar para cima os preços no segmento de energia.

Os trabalhadores em três plataformas offshore de gás natural liquefeito operadas pela Woodside ameaçavam fazer greve, por questões como pagamentos, após a companhia australiana e membros de um sindicato não terem conseguido um acordo, após meses de conversas. As preocupações com a paralisação em uma das maiores exportadoras globais de GNL gerou volatilidade nos preços do gás natural na Europa, antes do segundo inverno no continente desde a invasão pela Rússia da Ucrânia, que prejudicou mercados tradicionais de energia.

Agora, a Woodside e representantes do sindicato chegaram a um acordo preliminar, após uma reunião de 15 horas na sede da empresa, na cidade de Perth, oeste australiano. Os membros agora decidem se apoiam o acordo e não fazem greve, enquanto o acordo é ratificado, afirmou a Offshore Alliance, uma parceria entre dois sindicatos locais.

O acordo deve conter temores de uma eventual queda abrupta nas exportações da Austrália de GNL, que concorre com o Catar como o maior exportador do combustível.

Trabalhadores em operações da Chevron de GNL ainda buscam acordo similar, com potencial de paralisação nos próximos dias. A companhia americana propôs um acordo coletivo para trabalhadores de suas instalações onshore em Gorgon e Wheatstone, também na Austrália, mas a Offshore Alliance disse nesta quinta-feira (24) que a proposta ainda é insuficiente para as demandas. Fonte: Dow Jones Newswires.