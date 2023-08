O Banco do Povo da China (PBoC, o banco central chinês) divulgou nesta sexta-feira, 25, diretrizes para novos empréstimos para habitação. De acordo com as novas regras, quando uma família solicitar empréstimo, os bancos devem utilizar a política de crédito da primeira habitação.

As diretrizes, segundo o banco, visam melhorar as necessidades habitacionais e atender às demandas da população e aderir ao posicionamento de que "casas são para viver e não para especular".