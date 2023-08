Mercado posterga expectativa de relaxamento monetário do Fed de maio para junho, diz CME

O mercado financeiro postergou as expectativas para cortes de juros nos Estados Unidos, após discurso do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, em Jackson Hole. O monitoramento do CME Group mostra que junho do ano que vem é o primeiro mês no qual a precificação de juros abaixo do nível atual (entre 5,25% e 5,50%) aparece de maneira majoritária.

Nos últimos dias, o cenário de relaxamento monetário era visto com mais força a partir de maio de 2024.

Trata-se de uma mudança significativa em relação ao quadro verificado no começo deste ano, quando a aposta de investidores era de que uma recessão nos EUA levaria o Fed a cortar juros ainda em 2023.