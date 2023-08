PIB da Alemanha (final) fica estável no 2º trimestre ante 1º trimestre e confirma previsão

Após a economia da Alemanha ter entrado em recessão no primeiro trimestre deste ano, o Produto Interno Bruto (PIB) do país ficou estável (0,0%) no segundo trimestre, na comparação trimestral, segundo dados finais divulgados nesta sexta-feira, 25, pela Destatis, a agência de estatísticas do país.

Não houve alteração em relação ao número preliminar, informou a Destatis. O resultado ficou em linha com a expectativa de analistas consultados pela FactSet, de estabilidade em relação ao período anterior.

No trimestre anterior, o PIB alemão havia registrado queda de 0,3% na comparação trimestral. Com os resultados ruins, o país havia entrado em recessão, após dois trimestres seguidos de crescimento negativo. A Destatis revisou nesta sexta-feira o resultado do primeiro trimestre para um recuo menor, de 0,1%, mas ainda mantendo o dado em terreno negativo.

Na comparação anual do segundo trimestre, o PIB alemão recuou 0,2%, sem alterações em relação à estimativa preliminar da Destatis. A projeção da FactSet era de um recuo maior, de 0,6%.