Próximas decisões monetárias do BCE dependerão da evolução dos dados, reitera Lagarde

Depois de discursar no Simpósio Jackson Hole nesta sexta-feira, 25, nos Estados Unidos, a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, reforçou que as próximas decisões da autoridade monetária dependerão da evolução dos indicadores econômicos. "Seguiremos deliberada e decisivamente dependente dos dados", afirmou, em entrevista à Bloomberg.

Lagarde ressaltou que o BCE ficará particularmente atento à evolução dos salários europeus, que pode ter impacto sobre a inflação. "É fundamentalmente importante que expectativas de inflação sigam ancoradas em 2%", destacou.

A banqueira central também frisou a importância de medir os impactos do atual aperto monetário em diversas áreas, como o setor financeiro.