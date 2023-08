Caixa renegocia R$ 2 bi em dívidas no Desenrola para mais de 86,4 mil clientes

A Caixa regularizou 110 mil contratos no programa de renegociação de dívidas Desenrola, do governo federal, até esta segunda-feira, totalizando R$ 2 bilhões de recursos. Segundo antecipou o banco ao Broadcast(sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), as renegociações no âmbito do Faixa 2 do Desenrola já atenderam 86,4 mil clientes.

O Faixa 2 do Desenrola foi lançado no dia 17 de julho e permite a renegociação de dívidas bancárias de pessoas físicas com renda mensal de R$ 2 mil a R$ 20 mil, sem garantia do Tesouro Nacional. Além disso, o site do banco destinado ao atendimento do programa, denominado Negociar Dívidas, registrou mais de 10 milhões de visualizações no período.

"Os números expressam o papel do banco como agente de políticas públicas do Estado, promovendo melhores condições para que os brasileiros tenham um melhor controle do orçamento familiar e maior dignidade financeira", disse a Caixa, em nota.

No banco, pelo Desenrola, os clientes podem regularizar seus contratos em atraso com desconto de até 90% à vista. Também é possível parcelar a dívida em até 120 meses, com entrada e primeira parcela para 30 dias.