Índice de confiança do consumidor dos EUA cai para 106,1 em agosto

O índice de confiança do consumidor dos EUA caiu de 114 em julho (dado revisado nesta terça, de 117 antes informado) para 106,1 em agosto, informou nesta terça-feira, 29, o Conference Board. O valor veio abaixo da previsão dos analistas ouvidos pela FactSet, que esperavam o dado em 116.

O índice de expectativas caiu a 80,2 em agosto, ante 88,3 em julho. Ele é baseado na perspectiva dos consumidores para sua renda, os negócios e as condições do mercado de trabalho.

Em nota, o Conference Board pontua que os "decepcionantes números" refletem a preocupação com o aumento dos preços em geral, com produtos alimentares e gasolina.

O índice de condições atuais, com base na avaliação dos consumidores sobre as condições atuais do mercado de trabalho e negócios, caiu de 153 para 144,8 em agosto.