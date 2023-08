Situação econômica da China é 'preocupante' e deve ser vista com cautela, diz ministro francês

O ministro de Finanças da França, Bruno Le Maire, disse nesta terça-feira, 29, que a situação econômica da China é "preocupante", e não pode ser deixada de lado. Segundo ele, é preciso observar o impacto da China no crescimento da Europa. "A situação econômica está nos preocupando, porque não sabemos se podemos investir na China com segurança", disse, em encontro com o Movimento Empresarial da França, nesta terça.