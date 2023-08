Mercado Livre anuncia mais 2 novos Centros de Distribuição, um no Rio e outro em Recife

O Mercado Livre anunciou nesta quarta-feira, 30, que terá mais dois Centros de Distribuição (CD), um no Rio de Janeiro e outro no Recife. Com ambos, a companhia chega a 10 CDs no País. O do Rio já está funcionando e o de Recife fica pronto em 2024.

O responsável pela operação brasileira, Fernando Yunes, afirmou que, com essas novas instalações, será possível fazer entregas no mesmo dia nas regiões do Grande Rio de Janeiro e Grande Recife, além de acelerar entregas em regiões próximas.

Ao todo, a companhia deve investir R$ 19 bilhões no País este ano, entre logística, tecnologia e marketing.

A companhia ainda acrescentou um avião à sua frota, que passou de sete para oito aeronaves.

Ao mesmo tempo, o CEO da companhia, Marcos Galperín, anunciou o lançamento do Mercado Play, plataforma de conteúdo gratuito, monetizado por meio de publicidade.

Além disso, a companhia anunciou um novo programa de fidelidade, chamado Meli+, que dá acesso ao Star+, Disney+ e frete grátis a partir de R$ 29, por uma assinatura de R$ 17,99.