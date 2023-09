Correção: PLOA: Previsão de emendas impositivas para 2024 sobe 14%, para R$ 37,6 bi

ATT. Srs Assinantes:

Ao contrário do que constou na nota enviada anteriormente, o incremento previsto para as emendas positivas deste para o próximo ano é de 14%, uma elevação de R$ 8,7 bilhões, e não como constou. Segue abaixo a nota corrigida:

O Projeto de Lei Orçamentária (PLOA) de 2024 prevê que as emendas impositivas no ano que vem somarão R$ 37,6 bilhões, conforme documento da apresentação do Ministério do Planejamento, divulgado nesta quinta-feira, 31, à imprensa. Essa quantia é 14% superior aos R$ 28,9 bilhões considerados este ano, um incremento de R$ 8,7 bilhões.

Na apresentação, o ministério destaca que 9% das despesas de 2024 serão obrigatórias e que 8% serão discricionárias. A expectativa é a de que, em breve, técnicos da Pasta e do Ministério da Fazenda concedam uma entrevista coletiva para detalhar o PLOA.