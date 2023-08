CPI da zona do euro sobe 5,3% em agosto (prévia) na comparação anual

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da zona do euro avançou 5,3% em agosto, na comparação anual, na leitura preliminar do indicador, divulgada nesta quinta-feira, 31, pela agência oficial de estatísticas da União Europeia, Eurostat. O resultado repete o do mês anterior, de julho, enquanto analistas ouvidos pela FactSet previam agora uma alta menor, de 5,1%. O núcleo do CPI, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, registrou alta de 5,3% na prévia de agosto, desacelerando depois do avanço de 5,5% visto em julho. Neste caso, o número veio em linha com o esperado por analistas.