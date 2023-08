PIB da Turquia avança 3,8% no 2º trimestre na comparação anual

O Produto Interno Bruto (PIB) da Turquia avançou 3,8% no segundo trimestre, na comparação anual, na leitura a partir do índice de volume vinculado em cadeia, informou nesta quinta-feira, 31, o instituto oficial de estatísticas do país, Turkstat. Analistas ouvidos pela FactSet previam alta de 2,5%. Na série com ajustes sazonais, a alta foi de 3,5% no segundo trimestre ante o primeiro. Já após ajuste para o calendário, o crescimento anual foi de 5,0% no segundo trimestre, segundo o relatório oficial.