Impostos foram puxados por produto alimentício, medicamentos, combustível e energia, diz IBGE

O País registrou alta de 3,3% no volume dos impostos no segundo trimestre de 2023 ante o segundo trimestre de 2022. O avanço foi puxado pelos produtos alimentícios, medicamentos, combustível e energia elétrica, informou a coordenadora de Contas Nacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Rebeca Palis.

"Metade do (volume do) ICMS, mais ou menos, tem a ver com três grupamentos: energia elétrica, produtos alimentícios, parte medicamentos e combustíveis. E todos esses tiveram crescimento alto do consumo no período. O consumo residencial de energia elétrica cresceu 6,6% no período (em um ano)", justificou Palis.

Nesta sexta-feira, 1º de setembro, o IBGE anunciou os resultados das Contas Nacionais Trimestrais referente ao segundo trimestre de 2023.

Segundo o IBGE, o PIB brasileiro registrou alta de 0,90% no segundo trimestre deste ano ante o primeiro trimestre de 2023. Na comparação com o segundo trimestre de 2022, o PIB apresentou crescimento de 3,40%.