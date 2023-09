Taxas de juros foram até o nível que deveriam ter ido, diz membro do BCE

O presidente do Banco de Itália e membro do conselho de governo do Banco Central Europeu (BCE), Ignazio Visco, afirmou, nesta quarta-feira, 6, que as taxas de juros da zona de euro foram até o patamar em que deveriam ter ido. Os comentários de Visco foram feitos durante sua participação no evento "O futuro da inflação", organizado pelo Instituto Italiano de Estudos Políticos Internacionais (ISPI).

Visco disse ainda que a política monetária está em nível suficientemente restritivo.

Ao comentar sobre o endividamento público, o presidente do Banco da Itália disse ainda que é difícil distinguir uma dívida boa de uma negativa uma vez que todo débito é algo ruim.