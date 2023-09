Morre Germano Gerdau, empresário e acionista do grupo siderúrgico Gerdau

Empresário e um dos acionistas do grupo que leva o nome de sua família Germano Gerdau Johannpeter, 91, faleceu ontem, 8, no Rio de Janeiro. De acordo com comunicado, Germano morreu por causas naturais. O empresário deixa duas filhas, Fernanda e Germana, além de seis netos.

Junto com seus irmãos Jorge, Klaus e Frederico, Germano formou a quarta geração que comandou o grupo siderúrgico Gerdau. "Juntamente com seus irmãos [...] fez parte da geração que transformou, não apenas a Gerdau, mas a indústria brasileira do aço, construindo a centenária multinacional brasileira que hoje atua em nove países", diz nota.