Fed: mediana das projeções de PCE para 2023 sobe de 3,2% em junho a 3,3% em setembro

A mediana das projeções do Federal Reserve (Fed) para a inflação dos Estados Unidos medida pelo índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) subiu em 2023 e em 2025, mas se manteve em 2024, em comparação com as projeções realizadas em junho, de acordo com as projeções atualizadas publicadas há pouco pelo Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês).

Para 2023, a mediana subiu de 3,2% para 3,3%, enquanto a de 2024 se manteve em 2,5%. Em 2025, avançou de 2,1% para 2,2%. O Fed também colocou pela primeira vez a projeção para 2026, quando a inflação medida pelo PCE alcançará a meta de 2%, na projeção. No longo prazo, a expectativa também é de 2,0%, justamente a meta do Fed.

Com relação ao núcleo da inflação nos EUA, para 20223, a mediana para avanço do PCE caiu de 3,9% em junho para 3,7% em setembro, enquanto a de 2024 se manteve em 2,6%. No novo relatório, a medida de 2025, entretanto, subiu de 2,2% para 2,3%. Também aparecendo pela primeira vez, a projeção de 2026 é que o núcleo esteja em 2,0%.