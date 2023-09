CAE do Senado marca análise do projeto de lei do Desenrola para amanhã

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado marcou para a quinta-feira (28), a análise do Projeto de Lei do Desenrola. A sessão terá início às 9 horas e tem a proposta como item único da pauta.

O Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) apurou que o projeto pode ser votado também nesta quinta-feira no plenário do Senado, com sessão agendada para as 11 horas. Há a possibilidade, ainda, de que a votação em plenário fique para o início da semana que vem.

O relator do projeto, o senador Rodrigo Cunha (Podemos-AL), se reuniu nesta quarta-feira com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para alinhar os últimos detalhes da proposta. Entenda aqui o texto aprovado pela Câmara e em tramitação no Senado.