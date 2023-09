Petrobras fez com sucesso simulação de operação na bacia Potiguar na semana passada, diz Prates

A Petrobras aguarda para o próximo mês licença ambiental para começar a explorar a bacia de Potiguar, na Margem Equatorial brasileira, onde na semana passada foi feita com sucesso uma simulação de acidente por derramamento de óleo. Já a polêmica bacia Foz do Amazonas pode ter o pedido de teste de simulação (APO) por esses dias, informou o presidente da empresa, Jean Paul Prates.

"Temos compromisso de perfurar a região com o Estado brasileiro, mas o Estado brasileiro também precisa tomar seus cuidados e fazer suas exigências. Estamos aguardando a licença sair ao longo do próximo mês", disse Prates após evento com atletas olímpicos patrocinados pela companhia.

O executivo informou que a Petrobras entrou no Ibama com pedido para licença de todas as bacias da Margem Equatorial que pretendem explorar de uma única vez. A tendência é de que as licenças sejam concedidas, ou não, à medida que o Ibama determinar as simulações.

"Nosso relacionamento com Ibama é excelente, todos os dias nos reunimos. O APO na bacia Potiguar foi nota 10", afirmou Prates.