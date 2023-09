Colômbia: BC decide manter taxa de juros em 13,25% ao ano, em decisão dividida

O Banco Central da Colômbia manteve sua taxa básica de juros em 13,25% ao ano, em reunião na qual cinco dirigentes votaram a favor da manutenção e dois optaram pelo corte em 25 pontos-base. No comunicado oficial, a autoridade destaca que a inflação total de agosto ficou acima do que o mercado e o corpo técnico da autoridade esperavam, e, que apesar da queda, a variação anual no mês citado estava em 11,4%, muito acima da meta de 3% ao ano.

Em nota, o Conselho do BC da Colômbia reforçou que a decisão de manter os juros se deve à ausência de dados que comprovem a sustentabilidade de um corte, que enfrentaria riscos significativos ao longo do tempo.

Ainda, o banco central aponta que a economia do país continua desacelerando, mas segue em níveis superiores ao esperado, e àqueles que seriam próximos a um equilíbrio sustentável.