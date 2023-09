Nos Estados Unidos, índice PCE de inflação sobe 0,4% em agosto ante julho

O índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) dos Estados Unidos, medida de inflação preferida do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), registrou alta de 0,4% em agosto na comparação com julho, informou nesta sexta-feira, 29, o Departamento do Comércio. Analistas ouvidos pela FactSet previam avanço de 0,5%.

Na comparação anual, o crescimento foi de 3,5%, como esperado.

O núcleo do PCE, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, subiu 0,1% em agosto ante o mês anterior, quando analistas esperavam avanço de 0,2%. O núcleo avançou ainda 3,9% na leitura anual, como esperado pelos economistas.