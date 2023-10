Haddad tem reunião extraordinária do CNPE e recebe Mapfre, CNSeg e Paulo Teixeira nesta 2ªF

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participa na tarde desta segunda-feira, 2, de reunião extraordinária do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), que será realizada na sede do Ministério de Minas e Energia das 14h às 17h. Haddad, porém, estará presente apenas nas duas primeiras horas do encontro, segundo agenda divulgada pela assessoria do ministro.

Depois, já de volta ao prédio da Fazenda, Haddad recebe o presidente Global da Mapfre, Antonio Huerta, das 15h30 às 16h. Logo em seguida, às 16h30, tem reunião com o diretor-presidente da Confederação Nacional das Segurados (CNSEG), Dyogo Oliveira.

No fim da tarde, às 17h30, Haddad recebe o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), Paulo Teixeira, para discutir "retirada da Ceagesp do PND (Programa Nacional de Desestatização); Desenrola no campo; BID para Florestas Produtivas na Amazônia; alimentação saudável no NE".