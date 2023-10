BCE ainda tem trabalho para levar inflação à meta e salários serão desafio, diz Philip Lane

O Banco Central Europeu (BCE) ainda não venceu sua batalha contra a inflação, sendo o crescimento dos salários um obstáculo especial para atingir a meta de 2%, de acordo com o economista-chefe do BCE, Philip Lane. Em algum nível, há sinais de que a inflação será menos intensa no decorrer deste ano, disse Lane em uma conferência no banco central da Lituânia nesta terça-feira.

Mas a mensagem geral ainda é de que os aumentos de preços estão bem acima de 2%, disse ele. "Ainda não atingimos a meta de inflação e, portanto, ainda há trabalho a ser feito", comentou.

Em setembro, a equipe econômica do BCE atualizou sua projeção para taxas de inflação de 5,6%, 3,2% e 2,1% para 2023, 2024 e 2025, respectivamente. Mas o banco central está mais preocupado com os preços do setor de serviços, pois eles dependem muito do crescimento dos salários, de acordo com Lane.

Os salários estão aumentando atualmente 5,5% em média na zona do euro, observou Lane, depois de terem aumentado 4% no ano passado. "Isso não é compatível com uma inflação de 2%", acrescentou.

Segundo ele, é necessário um crescimento mais moderado dos salários para que haja um retorno à estabilidade dos preços. Fonte: Dow Jones Newswires