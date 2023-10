Congresso inicia ordem do dia para votar vetos e projetos de créditos extraordinários

O Congresso Nacional iniciou por volta das 14h desta quarta-feira, 4 a ordem do dia para votar vetos presidenciais e projetos de créditos extraordinários. O líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), anunciou que houve acordo com a oposição em torno da pauta a ser votada.

Serão dois votos analisados: um que trata da lei do Marco Legal das Ferrovias e outro que trata da postergação da exigência do exame toxicológico periódico para obtenção e renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Governo e oposição têm um acordo sobre os trechos vetados que devem ser mantidos e os que devem ser derrubados. O Partido Novo foi o único a se manifestar, até aqui, contra o acordo.

Os parlamentares analisarão ainda uma série de projetos de lei que abrem créditos extraordinários que o governo vê como prioridade para a manutenção da máquina pública.