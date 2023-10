Susep: setor de seguros arrecada 8,6% mais entre janeiro e agosto ante igual período de 2022

De janeiro a agosto deste ano, os setores regulados pela Superintendência de Seguros Privados (Susep) cresceram 8,6%, e chegaram a uma arrecadação de R$ 253,77 bilhões. Os dados foram compilados pela autarquia, que supervisiona os mercados de seguros, previdência privada e capitalização no País.

Os seguros de danos cresceram 12,8% no período, com arrecadação de R$ 83,31 bilhões. Os seguros de pessoas, por outro lado, cresceram 6,9%, para R$ 141,37 bilhões em arrecadação, ainda de acordo com a Susep.

Os seguros de danos incluem ramos como o automóvel, enquanto os de pessoas contabilizam produtos como os planos de previdência privada VGBL. O desempenho mais moderado da previdência tem feito com que o mercado revise suas projeções de crescimento neste ano para baixo.

Na quinta-feira, 5, a Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), que representa as empresas do setor, divulgou que reduziu a projeção de crescimento do mercado neste ano de 10,1% para 9,4%. A revisão se deu justamente pelas quedas nos crescimentos projetados para o mercado de pessoas, que foi de 10,1% para 6,3%, e de previdência aberta, que foi de 7,7% para 6,1%.

O setor está mais otimista com o mercado de danos e responsabilidades: o crescimento projetado agora é de 14,3%, contra os 10,5% esperados anteriormente.