CME: chance de Fed manter juros no mês que vem supera 90% em meio a sinalizações de dirigentes

A chance de o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) manter juros na reunião do mês que vem superou 90% no período da tarde desta quarta-feira, 11, conforme precifica a curva futura apontada pelo monitoramento do CME Group. O movimento consolida aposta por uma postura menos agressiva da autoridade monetária, após sinalizações de dirigentes.

Pouco antes das 13 horas (de Brasília), a ferramenta mostrava 91,4% de probabilidade de a taxa básica permanecer entre 5,25% e 5,50% em novembro, comparado com 86,8% ontem. Na contramão, o risco de haver uma elevação de 25 pontos-base recuou de 13,2% para 8,6% na mesma base comparativa.

Nos últimos dias, vários integrantes do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) sugeriram que a escalada dos rendimentos dos Treasuries no último mês reduz a urgência de mais aperto monetário à frente.

A ata referente à mais recente reunião do Fed, que será divulgada nesta tarde, deve fornecer indicativos sobre as perspectivas.