Gasto com Saúde sobe 0,04% no IPCA de setembro ante alta de 0,58% em agosto

Os gastos das famílias com Saúde e Cuidados Pessoais passaram de uma elevação de 0,58% em agosto para uma alta de 0,04% em setembro, o equivalente a uma contribuição de 0,01 ponto porcentual para a taxa geral de 0,26% do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no último mês, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em agosto, a taxa geral do IPCA havia sido de 0,23%.

O resultado de setembro foi influenciado pela alta de 0,71% no item plano de saúde, decorrente "dos reajustes autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para os planos contratados antes da Lei nº 9.656/98, com vigência retroativa a partir de julho".

"Desse modo, no IPCA de setembro foram apropriadas as frações mensais dos planos antigos relativas aos meses de julho, agosto e setembro", explicou o IBGE.

Por outro lado, os itens de higiene pessoal recuaram 0,66% em setembro, com destaque para a queda de 1,54% no subitem perfume.